En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Exconcejal de Bucaramanga denuncia presunta red de comparendos en Tránsito de Girón

Exconcejal de Bucaramanga denuncia presunta red de comparendos en Tránsito de Girón

De acuerdo con el denunciante, un alférez se encarga de imponer las multas y después envía a los presuntos infractores a una empresa de un hermano para que le rebajen hasta el 50%.

Exconcejal Carlos Parra confrontando al agente de tránsito de Girón que estaría implicado en casos de corrupción.
Exconcejal Carlos Parra confrontando al agente de tránsito de Girón que estaría implicado en casos de corrupción.
// Capturas de pantalla tomadas del video de la denuncia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad