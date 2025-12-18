Exconcejal de Bucaramanga denuncia presunta red de comparendos en Tránsito de Girón

Una grave denuncia por presuntos hechos de corrupción fue puesta en conocimiento de la opinión pública por el exconcejal de Bucaramanga Carlos Parra, quien señaló a un agente de tránsito del municipio de Girón de imponer comparendos de manera irregular para, posteriormente, ofrecer la reducción de las sanciones a través de una empresa de carácter familiar.

De acuerdo con Parra, desde el mes de febrero, el agente involucrado habría impuesto más de 800 comparendos, una cifra que calificó como atípica y que despertó alertas tras recibir múltiples quejas de conductores.

Según la denuncia, varios de los comparendos habrían sido impuestos a vehículos estacionados, lo que evidenciaría actuaciones arbitrarias.

Al profundizar en las investigaciones, el exconcejal aseguró que el funcionario y su núcleo familiar serían propietarios de empresas relacionadas con el sector de la seguridad vial, desde donde se ofrecería a los ciudadanos la posibilidad de “tumbar” los comparendos a cambio de pagos que rondarían los 130.000 pesos, con reducciones de hasta el 50 % del valor de la sanción.



“Tiene reportados más de 800 comparendos, lo cual es una cifra bastante inusual, pero lo más grave es que encontramos denuncias de comparendos arbitrarios y, al mismo tiempo, una empresa familiar que ofrece bajar estas sanciones a cambio de dinero”, afirmó Parra.

El exconcejal advirtió que este tipo de prácticas desvirtúan el objetivo de las sanciones de tránsito, que deben cumplir una función pedagógica y preventiva, y no convertirse en un mecanismo para beneficio económico personal. Además, aseguró que situaciones similares no solo se estarían presentando en Girón, sino en otras secretarías de tránsito del área metropolitana.

Carlos Parra confrontó al agente de tránsito en medio de un puesto de control y le preguntó: “¿Le parece correcto? Por un lado, un negocio para multar la gente y por el otro un negocio para bajarles las multas. Entre más multas usted haga, más multas bajan, más negocio tienen”.

Hasta el momento, ni el agente de tránsito señalado ni la Dirección de Tránsito de Girón se han pronunciado frente a estas denuncias, que ahora esperan la atención de los organismos de control y las autoridades competentes.