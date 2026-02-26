Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

Los resultados del Chontico Día se han convertido en una de las consultas más frecuentes entre los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este tradicional juego de chance mantiene una alta popularidad gracias a sus modalidades variadas y su accesibilidad económica.



Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 26 de febrero del 2026 es el 7566 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 7566

Dos últimas cifras: 66

Tres últimas cifras: 566

La quinta: 3

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 25 febrero 2026 2965 - 4 Chontico Día 24 febrero 2026 0133 - 2 Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de opciones disponibles, lo que permite a cada jugador ajustar su apuesta según su presupuesto y estrategia.

Las modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el sorteo ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren opciones más sencillas.



Cuánto cuesta jugar Chontico Día

El valor de las apuestas es otro factor clave en su popularidad. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación de distintos perfiles de jugadores bajo las mismas condiciones del sorteo.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

solo documento y tiquete. Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado.

documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: además de los anteriores, certificación bancaria vigente.

Este procedimiento garantiza que la entrega de premios se realice de manera segura, legal y transparente, fortaleciendo la confianza de los jugadores que consultan diariamente los resultados del Chontico Día en Colombia.