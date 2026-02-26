Clínica del Prado en Medellín cierra el 50 % de sus camas de obstetricia

No paran las consecuencias al sector salud por la crisis que se vive a nivel nacional. Recientemente, la Clínica del Prado anunció el cierre temporal de 30 camas de su servicio de obstetricia en Medellín, una medida que reduce al 50% la capacidad de esta área y que responde a la compleja situación financiera que atraviesa la institución.

Según el comunicado oficial de la clínica, la decisión se tomó tras un análisis técnico-administrativo orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad asistencial, en un contexto marcado por incumplimientos económicos relevantes por parte de algunas EPS. La institución señaló que el objetivo es “optimizar el uso de los recursos disponibles y priorizar las áreas críticas para asegurar la atención oportuna y segura de las pacientes”.

Por lo pronto, el centro asistencial privado precisó que se mantendrá la atención de urgencias obstétricas y partos para pacientes con convenios vigentes, y que los casos de mayor complejidad continuarán siendo atendidos conforme a los protocolos clínicos. Además, indicó que se activarán mecanismos de coordinación con la red asistencial para garantizar la continuidad del servicio y que la medida será evaluada periódicamente con miras a restablecer la capacidad cuando las condiciones financieras lo permitan.

La doctora Catalina Orozco, especialista en pediatría, opinó que se trata de incumplimientos del Gobierno de aumentar la UPC: "La cantidad de dinero que le adeudan las instituciones prestadoras de servicio, pero el gobierno y ni siquiera estar pendiente de la dignidad humana como lo es la salud no ha destinado los recursos. Esto duele porque es que si un país no invierte en el nacimiento, en el desarrollo de futuras generaciones, ¿qué podemos esperar", detalló.



Ante el anuncio, la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO) expresó su profunda preocupación por el cierre de camas y la desvinculación de especialistas en ginecología, obstetricia y otras áreas, advirtiendo que esta situación refleja el deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia.

El gremio señaló que la crisis tiene un origen fundamentalmente financiero, asociado a fallas estructurales en el flujo de recursos, y alertó que esto pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y la calidad de la atención. Asimismo, pidió de manera urgente al Gobierno y a los actores del sistema adoptar medidas que garanticen la continuidad de los servicios, enfatizando que “la salud de la mujer no puede esperar”.