En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Mazda hace caso a sus conductores y elimina el mayor problema del Mazda6 eléctrico

Mazda hace caso a sus conductores y elimina el mayor problema del Mazda6 eléctrico

El ajuste elimina la contradicción que existía dentro de la gama y sitúa a la berlina en una posición más competitiva frente a rival.

Publicidad

Publicidad

Publicidad