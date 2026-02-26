Mazda hace caso a sus conductores y elimina el mayor problema del Mazda6 eléctrico

El Mazda6e está teniendo una acogida superior a la prevista. La berlina eléctrica que reemplaza al anterior Mazda6 no solo ha sorprendido por su diseño y planteamiento tecnológico, sino que ha obligado a la marca japonesa a ajustar rápidamente su oferta para corregir lo que varios conductores señalaban como su principal punto débil.

La cuestión no estaba en la potencia ni en el diseño, sino en la coherencia entre autonomía y tiempos de recarga.



¿Qué problema tenía el Mazda6e?

Hasta ahora, el modelo se ofrecía con dos configuraciones claramente diferenciadas. La variante con batería LFP de 68 kWh útiles ofrecía hasta 479 kilómetros de autonomía y admitía cargas de hasta 200 kW, permitiendo pasar del 10 % al 80 % en 24 minutos.

Por encima se situaba la versión Long Range, con batería de 80 kWh brutos (78 kWh útiles), capaz de homologar hasta 552 kilómetros WLTP.

Sin embargo, esa mejora en alcance traía una limitación relevante: la potencia de carga quedaba restringida a 90 kW, lo que prácticamente duplicaba el tiempo necesario para recuperar energía.



En la práctica, quien elegía más autonomía debía aceptar una recarga más lenta, un punto sensible en el mercado eléctrico actual.

¿Cómo cambia la nueva batería del Mazda6e?

Mazda introduce ahora una tercera opción que combina lo mejor de ambas propuestas anteriores. Se trata de una nueva batería LFP con 78 kWh brutos y 77 kWh útiles.

Con esta configuración, el Mazda6e alcanza una autonomía máxima de 560 kilómetros WLTP y mantiene una potencia de carga de hasta 200 kW. En cifras, puede recuperar del 10 % al 80 % en 25 minutos, lo que equivale a más de 360 kilómetros adicionales en ese intervalo.

El ajuste elimina la contradicción que existía dentro de la gama y sitúa a la berlina en una posición más competitiva frente a rivales directos.

¿Qué prestaciones ofrece el Mazda6e?

Esta nueva batería se asocia al motor más potente disponible en la gama. Desarrolla 180 kW (258 CV) y 290 Nm de par, con tracción trasera y transmisión automática de una velocidad.

Homologa un consumo de 13,8 kWh/100 km, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h, según datos bajo ciclo WLTP.

Por el momento, el precio confirmado corresponde al mercado británico, donde ya figura en el configurador oficial. Allí tiene un valor de 38.995 libras esterlinas, equivalente a unos 190 millones de pesos al cambio actual en Colombia.

Su posicionamiento queda prácticamente alineado con la anterior versión de gran autonomía de 258 CV, lo que refuerza su atractivo al ofrecer mayor coherencia entre alcance y velocidad de recarga.