Blu Radio  / Mundo  / ¿Quién será el sucesor de 'El Mencho'? Hay un candidato firme

¿Quién será el sucesor de 'El Mencho'? Hay un candidato firme

La muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", constituyó un triunfo a corto plazo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero, según expertos, el verdadero reto será contener el coletazo del CJNG que inevitablemente entrará en una disputa por el poder interno. 

¿La lucha por suceder a "El Mencho" generará nueva ola de violencia en México?
¿La lucha por suceder a "El Mencho" generará nueva ola de violencia en México?
Foto: Gemini
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

