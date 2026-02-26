En vivo
Jalisco restablece el turismo y la conectividad aérea tras el operativo contra El Mencho

Jalisco restablece el turismo y la conectividad aérea tras el operativo contra El Mencho

La dependencia señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo emitida tras los acontecimientos.

