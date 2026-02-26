En vivo
Endurecen sanciones a quienes arrojen colchones y escombros a las calles en Bucaramanga

La medida fue tomada por la Alcaldía de Bucaramanga tras detectar que particulares y comercio arroja residuos voluminosos a las calles.

