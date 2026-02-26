Pelea entre hinchas de Nacional en El Campín se habría dado por error en la distribución de boletas

Después de los enfretamiento entre hinchas de Atletico Nacional en las graderias del estadio El Campín de Bogotá en medio del partido contra Santa Fe, el distrito anucnió que comenzaron las investigaciones para determinar la responsabilidad e identificar por las cámaras de reconocimiento facil a quienes iniciaron las pelas.

Sin embargo, según lo confirma el secretario de gobierno, Gustavo Quintero, el enfrentamiento pudo haber comenzado por un error en la distribución de la boleteria.

“Es una hinchada de un mismo equipo, pero recuerden que dentro de un mismo equipo hay barras diferentes.Lamentablemente, algunas de las personas que estaban en Oriental Norte pertenecían a la barra que debía estar en Lateral Norte. Hay una situación con la boletería que se entregó y por eso se ven las imágenes de las personas pasándose de una tribuna a otra. Situación que nunca debería haber pasado.” Concluyó el secretario.

Al término del primer tiempo entre @SantaFe y @nacionaloficial hubo pelea entre mismos hinchas del equipo verdolaga en la tribuna oriental. Las autoridades tuvieron que intervenir. Estamos llegando al punto de no poder tener hinchas visitantes en ningún estadio 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/btBAj9JDZt — Carolina Castellanos (@Carito1929) February 26, 2026

Por otro lado, para el lunes 2 de marzo está convocada una comisión extraordinaria para revisar lo sucedido en el estadio y así discutir las responsabilidades y sanciones tras las discusiones y peleas que no solo se generaron dentro del estadio, sino por las calles aledañas lo que generó preocupación de quienes no estaban involucrados.



Así las cosas, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que en conjunto con “Goles en Paz” y “Futbol en Paz” se ha realizado un trabajo conjunto para evitar enfrentamientos entre hinchadas del mismo equipo o de conjuntos diferentes en medio de los encuentros deportivos. Como balance final, no se reportaron heridos ni personas con afectaciones mayores.