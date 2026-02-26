En vivo
Pelea entre hinchas de Nacional en El Campín se habría dado por error en la distribución de boletas
Pelea entre hinchas de Nacional en El Campín se habría dado por error en la distribución de boletas

Un error en la boletería sería la causa de los enfrentamientos entre los hinchas de Atlético Nacional en la noche del miercoles 25 de febrero en el estado El Campín de Bogotá. El distrito confirmó que ya hay investigaciones sobre lo ocurrido.

