Tasa de crecimiento de vivienda en Barranquilla está 4 veces por encima de promedio nacional

En Barranquilla hay oportunidades para conseguir casa propia a partir de un programa de subsidios que beneficia a quienes no cuentan aún con vivienda, lo que se convierte en un motor de impulso para el sector constructor.

Esto es posible a través del programa "Mi techo propio", el cual es liderado por el alcalde Alejandro Char, quien diseñó un programa que facilita el acceso a subsidios para miles de familias, las cuales pueden recibir recursos que van desde $30 millones hasta $45 millones, a partir de los ingresos mensuales que tenga los postulantes.

De acuerdo con Ana María Aljure, gerente de Ciudad, esto genera un impacto importante en el dinamismo del sector, siendo que la ciudad ha crecido 4,6 veces en vivienda más que el resto del país.

"Barranquila está volando en todo lo que es el crecimiento de la vivienda, de la compra y venta de vivienda. Hoy el crecimiento de la ciudad esta en 58% frente a un 12,45% del promedio del país en ventas totales de casa nueva. Lo que quiere decir que Barranquilla creció cuatro veces más que el resto del país. Es la oportunidad para que las personas aprovechen estos beneficios", indicó la funcionaria.



Para acceder a estos recursos, se debe contar con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, es decir, que no superen un promedio de siete millones al mes. A partir de esto, se establecen los topes de los ingresos.

Aljure descata que además de este subsidio, la Alcaldía está ofreciendo un respaldo adicional para facilitar el cierre financiero de los créditos hipotecarios. En casos donde la cuota mensual hipotecaria ronda los $1.200.000, el Distrito puede aportar hasta $600.000 mensuales durante aproximadamente 15 meses, extendiendo este apoyo hasta diciembre de 2027. Esta medida busca mitigar el impacto de la volatilidad en las tasas de interés y evitar que los hogares pierdan la oportunidad de adquirir vivienda.

Entre otros datos que destaca la gerente de Ciudad, nueve de cada diez viviendas vendidas en Barranquilla fueron realizadas con apoyo de subsidios distritales.

