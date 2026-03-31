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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tasa de crecimiento de vivienda en Barranquilla está 4 veces por encima de promedio nacional

Tasa de crecimiento de vivienda en Barranquilla está 4 veces por encima de promedio nacional

La situación es crítica en el país ante el estancamiento del sector constructor, sin embargo, en Barranquilla hay crecimiento sostenido a partir de la entrega de subsidios con recursos propios.

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