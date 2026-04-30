Jorge Iván Ospina enfrenta su primer proceso disciplinario como interventor de Nueva EPS

A 20 días de haber asumido como agente intervenir de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina ya enfrenta su primera investigación disciplinaria: la Procuraduría abrió el proceso contra él y contra Luz María Múnera, quien se desempeñaba como superintendente de Salud Ad Hoc por presuntamente extralimitarse en sus funciones.

Según el Ministerio Público, el 10 de abril Múnera expidió una resolución con la que ordenaba iniciar una nueva intervención a la Nueva EPS y nombrar a Jorge Iván Ospina como interventor pero, al parecer, no tenía las competencias para hacerlo.

En el caso de Jorge Iván Ospina, la Procuraduría examina si cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo al momento de su designación.

El caso surge de la denuncia presentada el 14 de abril por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, alertando que la decisión de intervenir la EPS más grande del país no habría seguido los requisitos legales establecidos, lo que pone en duda la validez de la medida adoptada por el Gobierno.



Jorge Iván Ospina X: @JorgeIvanOspina

En concreto, señaló la delegada que fueron cuatro los incumplimientos principales: primero, la intervención se habría ordenado sin cumplir el procedimiento legal ni contar con estudios técnicos previos; segundo, no existiría el soporte técnico completo que justificara la decisión; tercero, se habría tergiversado la recomendación de un comité técnico, que en realidad habría sugerido no intervenir; y cuarto, el nombramiento del interventor no cumpliría con los requisitos exigidos por la ley.

Con la apertura de esta investigación, el Ministerio Público inicia una etapa probatoria orientada a verificar los hechos, recopilar documentos y establecer si hubo o no responsabilidad disciplinaria.