Los líos judiciales del interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina

El nombramiento del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, como agente interventor de la Nueva EPS, generó toda una controversia entre la clase política del Valle del Cauca. Incluso algunos lideres del Pacto Histórico en este departamento cuestionaron esa decisión del presidente Gustavo Petro.

“Leer esta noticia me confronta. En mi paso como concejala de Cali le hice oposición a Jorge Iván Ospina y cuestioné y sigo cuestionando la poca transparencia de su gobierno. La vida y menos nuestro gobierno puede darle oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño. No puedo estar de acuerdo. Por supuesto, le exijo a la actual bancada de congresistas que pongan el ojo y la lupa en la gestión de Jorge Iván. La salud debe ser un derecho y cada peso es un tesoro”, escribió en su cuenta de X la exconcejala de Cali y representante a la Cámara electa del Pacto Histórico, Ana Erazo.



Ospina está imputado

En diciembre de 2023 la Fiscalía solicitó formulación de imputación de cargos contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La investigación está relacionada con la firma de un contrato interadministrativo entre la Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales de Cali, para la instalación del alumbrado navideño de la ciudad en diciembre del año 2020. En el contrato, que tuvo un valor aproximado a los $10.334 millones, se habrían desconocido las normas aplicables a la contratación pública, según dijo en su momento la Fiscalía.

"Cada vez que adelantamos un programa exitoso o una inauguración nos revientan una papeleta. Demostraremos con las respectivas pruebas que no hemos adelantado un contrato sin requisitos previos, delito por el cual me imputa la fiscalía general. Respetar la institución es fundamental". "Proveer todas las evidencias es una tarea esencial", dijo sobre esta imputación Jorge Iván Ospina, el 14 de diciembre de 2023, en su cuenta de X.



Otra investigación contra Jorge Iván Ospina

En julio de 2021, la Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en un contrato de publicidad durante su primer periodo como alcalde de Cali, entre 2008 y 2011.



El contrato, por un valor cercano a los $400 millones, fue suscrito con la empresa Vission Digital Comunicación Estratégica que, según la investigación de la Fiscalía, fue creada solo dos días antes de su firma. La imputación a Ospina por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en calidad de determinador se conoció en 2019.

La Fiscalía investiga otras denuncias en contra Jorge Iván Ospina por presuntos hechos de corrupción durante su gestión como alcalde de Cali. Esos casos están en etapa de indagación preliminar.