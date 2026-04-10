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Blu Radio  / Salud  / Gobierno evalúa nombrar a Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS

Gobierno evalúa nombrar a Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS

Tras una semana de silencio oficial, crece la posibilidad de extender la intervención de Nueva EPS por un año más, mientras se analiza el eventual nombramiento del exalcalde de Cali como agente interventor.

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