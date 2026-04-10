Gobierno evalúa nombrar a Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS

Luego de una semana desde que venciera la intervención a la Nueva EPS, entidad que ya completaba dos años bajo la administración del Gobierno nacional, comienzan a conocerse definiciones sobre su futuro inmediato. Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que el Ejecutivo estaría evaluando el nombramiento del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor.

La posibilidad surge en medio de un prolongado silencio del Gobierno frente al rumbo de la entidad. Sin embargo, en las últimas horas se habría reactivado la opción de prorrogar la intervención, una medida que podría extenderse por un año más debido a la compleja situación financiera y administrativa que enfrenta la EPS.

Pese a las versiones que apuntan a su llegada como interventor, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Presidencia sobre este nombramiento. Las decisiones se han tomado en medio de reuniones del mandatario con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que inicialmente se habría contemplado la posibilidad de levantar la intervención.

No obstante, ese escenario pierde fuerza ante las condiciones actuales de la Nueva EPS, que permanece en el centro del debate público por los cuestionamientos a sus estados financieros y los procesos de revisión adelantados por la Contraloría y la Policía Judicial.



Nueva EPS Foto: Nueva EPS

Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto mediante el cual se designaba a Ospina como embajador de Colombia en Palestina, lo que ahora abre interrogantes sobre su eventual cambio de rol dentro del Gobierno.