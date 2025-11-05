MinSalud advierte a nuevo superSalud por posible conflicto de intereses con Nueva EPS

A pocas semanas de haber asumido como Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho recibió una advertencia formal por parte del Ministerio de Salud debido a un posible conflicto de intereses relacionado con la Nueva EPS, entidad sobre la que ejerció la representación legal durante el año anterior a su nombramiento.

Esta situación podría obligarlo a apartarse de cualquier decisión o actuación administrativa vinculada con la aseguradora más grande del país.

El pronunciamiento fue emitido el 31 de octubre de 2025 y firmado por el director jurídico encargado del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa. En la comunicación se advierte que, de no declarar impedimento en los casos correspondientes, el funcionario se expone a posibles consecuencias disciplinarias, dado que su intervención podría contravenir el principio de imparcialidad que rige la función pública.

El documento, dirigido al despacho del superintendente, recuerda la obligación de acatar lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el cual establece que cuando un servidor público tenga un interés directo en un asunto bajo su competencia, debe designarse un funcionario ad hoc para garantizar la transparencia del proceso.



La advertencia señala que su rol reciente como agente interventor de la Nueva EPS le otorga no solo conocimiento privilegiado de la entidad, sino facultades que generan un interés directo que podría interferir en las decisiones regulatorias que ahora debe adoptar desde la Superintendencia. Por esta razón, el Ministerio señala que el impedimento se extiende a “todas las actuaciones que puedan surtirse” frente a dicha EPS, sin excepciones.

Finalmente, el Ministerio enfatiza que, conforme a la ley, deberá adelantarse el trámite para el nombramiento de un Superintendente encargado exclusivamente de los asuntos relacionados con la Nueva EPS, mientras que Camacho continuará al frente de las demás responsabilidades de su cargo.