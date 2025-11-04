El representante a la Cámara Andrés Forero denunció a través de su cuenta en la red social X que la cartera de Nueva EPS con el Instituto Nacional de Cancerología (INC) muestra un deterioro después de la intervención del Gobierno, señalando que el monto vencido superior a 360 días pasó de $6.169 millones a $16.995 millones, según cifras que le fueron entregadas en respuesta a un derecho de petición.

En la información suministrada al congresista se indica que la cartera total de Nueva EPS aumentó en $47.984 millones entre enero de 2024 y marzo de 2025, una variación del 107 %. El INC explica que el promedio de giros mensuales disminuyó de $7.500 millones antes de la intervención a $5.500 millones posteriormente, lo que contribuye al incremento sostenido de la cartera.

Forero alerta por crecimiento de cartera de Nueva EPS con el INC tras intervención: $47.984 millones Foto: representante Andrés Forero

El documento entregado al representante no solo incluye datos de Nueva EPS, sino también de otras entidades en intervención que tienen deudas con el Instituto Nacional de Cancerología: Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Sanitas, Asmet Salud y Coosalud.

En el caso de Famisanar, la deuda creció en $18.949 millones, equivalente al 55 %, debido al aumento en los valores facturados y la disminución del recaudo. Emssanar, por su parte, redujo su cartera en $337 millones hasta junio de 2025, una variación del -33 %, en un contexto donde no existe contrato vigente.



Asimismo, Savia Salud incrementó su cartera en $251 millones, lo que representa un 240 %. Sanitas presentó una disminución en $1.533 millones debido a pagos superiores a lo facturado.

El documento también señala un aumento de $9.978 millones en la cartera de Asmet Salud (403 %) y un incremento del 1698 % en el caso de Coosalud, equivalente a $5.794 millones. La respuesta fue emitida por la Dirección General del Instituto Nacional de Cancerología el pasado 17 de octubre de 2025.