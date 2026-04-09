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Blu Radio  / Salud  / Éxodo en Nueva EPS: más 400.000 pacientes abandonaron la entidad en medio de la crisis
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Éxodo en Nueva EPS: más 400.000 pacientes abandonaron la entidad en medio de la crisis

Blu Radio conoció en exclusiva el informe con las cifras que dan cuenta del abandono masivo de pacientes de la Nueva EPS en medio de la crisis financiera e incertidumbre que afronta la entidad. Más de 400.000 pacientes del régimen contributivo abandonaron la EPS.

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