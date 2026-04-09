Éxodo en Nueva EPS: más 400.000 pacientes abandonaron la entidad en medio de la crisis

Blu Radio conoció en exclusiva las cifras de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), el registro oficial que consolida la información de todos los usuarios del sistema de salud en Colombia, tanto del régimen contributivo como subsidiado.

El análisis de los datos revela un panorama preocupante, especialmente para la Nueva EPS. Según los comparativos realizados con cifras del Ministerio de Salud, desde junio de 2025 se registra una disminución sostenida en el número de afiliados que cotizan al sistema.

Para ese momento, la entidad contaba con más de 5 millones de afiliados en el régimen contributivo. Sin embargo, la cifra comenzó a descender de forma continua hasta ubicarse, en marzo de 2026, en 4.554.224 usuarios. En términos concretos, cerca de 463.000 afiliados dejaron la entidad en menos de un año.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

El comportamiento por regiones evidencia que las mayores pérdidas se concentran en los principales territorios del país. Antioquia encabeza la lista con más de 54.000 afiliados menos, seguido por Risaralda con 42.754 salidas, Valle del Cauca con 31.153 y Bogotá D.C. con 30.710.



Este escenario coincide con nuevas acciones de los organismos de control. La Contraloría General de la República inició una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de recaudar información que permita establecer la situación financiera del sistema de aseguramiento. La medida se da en medio de cuestionamientos por la falta de publicación de estados financieros de la entidad desde 2024.

A esto se suma que, según fuentes del sector, la Defensoría del Pueblo citó para este 10 de abril a distintos actores del sistema de salud, entre ellos representantes de la industria farmacéutica, clínicas, hospitales y gremios como Acemi, para analizar la situación actual del sistema.

En medio de este panorama, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la Nueva EPS. Hasta el momento, el Gobierno no ha definido si mantendrá la intervención, levantará la medida o avanzará hacia una eventual liquidación de la entidad.