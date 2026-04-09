En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Contraloría inicia actuación de Policía Judicial en Nueva EPS y Supersalud

Contraloría inicia actuación de Policía Judicial en Nueva EPS y Supersalud

El organismo de control busca establecer la situación financiera del sistema de aseguramiento en salud tras la falta de estados financieros de la entidad intervenida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad