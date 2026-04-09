Contraloría inicia actuación de Policía Judicial en Nueva EPS y Supersalud

La Contraloría General de la República inició una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de recaudar información financiera que permita establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud del país.

La decisión se da en medio de la preocupación ya que desde el 2024 no se conoces los estados financieros de esta entidad. Según indicó el ente de control, la actuación busca evaluar el estado del sistema a la luz de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses frente a las EPS que han sido intervenidas.

La información que se obtenga en este proceso será utilizada como insumo técnico para determinar posibles actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las competencias de las autoridades correspondientes.

La Contraloría reiteró que continuará ejerciendo vigilancia y control sobre los recursos públicos destinados al sector salud, con el objetivo de garantizar su adecuada destinación.

