En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Consejo de Estado admite demanda contra decreto que busca trasladar pacientes a Nueva EPS

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que busca trasladar pacientes a Nueva EPS

La demanda fue presentada por la congresista Katherine Miranda y busca frenar el traslado de millones de pacientes a la Nueva EPS.

Publicidad

Publicidad

Publicidad