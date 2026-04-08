Consejo de Estado admite demanda contra decreto que busca trasladar pacientes a Nueva EPS

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el decreto 182 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, que introduce cambios en la operación del aseguramiento en salud y permite el traslado de pacientes dentro del sistema en Colombia.

De acuerdo con el auto conocido, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo dio trámite a la acción presentada por la congresista Katherine Miranda, quien solicita la nulidad del decreto y su suspensión provisional mientras avanza el proceso judicial.

El decreto en cuestión modifica varias disposiciones del Decreto 780 de 2016, el marco normativo del sector salud. Por ejemplo, habilita mecanismos para el traslado de pacientes, millones sería hacia la Nueva EPS y, de esa manera, reorganizar el funcionamiento de las EPS.

Con la admisión de la demanda, el alto tribunal ordenó notificar al presidente de la República y al Ministerio de Salud, entidades que deberán responder formalmente a los cuestionamientos planteados. También se vinculó al proceso a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.



Nueva EPS Foto: Nueva EPS

Además, se concedió un plazo de 30 días para que las entidades demandadas contesten la demanda, presenten pruebas y expongan sus argumentos de defensa. Durante este tiempo, deberán allegar los antecedentes administrativos del decreto, requisito cuyo incumplimiento podría acarrear sanciones disciplinarias.

El Consejo de Estado también ordenó informar a la ciudadanía sobre la existencia del proceso a través de sus canales oficiales, en línea con las normas de transparencia judicial.