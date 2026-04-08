En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Acemi alerta por crisis en Nueva EPS y pide al Gobierno definir su futuro

Acemi alerta por crisis en Nueva EPS y pide al Gobierno definir su futuro

Ana María Vesga advirtió sobre el impacto en todo el sistema de salud y urgió claridad ante el limbo en el que permanece la entidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad