Acemi alerta por crisis en Nueva EPS y pide al Gobierno definir su futuro

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció sobre la situación de Nueva EPS. Su presidenta, Ana María Vesga, advirtió que el panorama genera alta preocupación por el impacto que tiene en todo el sistema de salud, afectando la prestación de servicios, a los proveedores y a otras EPS, que ya están recibiendo un traslado acelerado de afiliados ante el temor de una eventual liquidación.

El pronunciamiento se da en medio del limbo jurídico en el que permanece la entidad, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud no definiera si prorroga la intervención, la levanta o avanza hacia una liquidación, pese a que la medida venció recientemente. Esta falta de decisiones ocurre en una EPS que concentra más del 20 % de las atenciones en salud del país y que atiende a cerca de 11,8 millones de afiliados.

A esto se suman las dificultades que enfrentan los usuarios, con reportes de problemas en la entrega de medicamentos, asignación de citas y autorizaciones médicas, en una entidad que además no presenta estados financieros claros desde hace varios años.

Ante este panorama, Vesga hizo un llamado al Gobierno nacional para que entregue claridad sobre la situación real de Nueva EPS y defina un plan concreto para su futuro, teniendo en cuenta su peso dentro del sistema de salud colombiano.