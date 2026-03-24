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Tribunal de Antioquia negó aclaración y ratificó medida que frena traslado de usuarios a Nueva EPS

El reciente pronunciamiento fue claro en que debe cumplirse medida cautelar mientras se decide de fondo el proceso y que “no existe aspecto alguno que requiera aclaración”.

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