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Blu Radio  / Salud  / Aumentan facturas pendientes en Nueva EPS tras intervención: representante Forero

Aumentan facturas pendientes en Nueva EPS tras intervención: representante Forero

El representante Andrés Forero asegura que las cuentas sin procesar pasaron de $4,3 billones en 2024 a más de $15,6 billones en 2025, de acuerdo con respuestas oficiales de la entidad.

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