Aumentan facturas pendientes en Nueva EPS tras intervención: representante Forero

En respuesta a un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara Andrés Forero, Nueva EPS entregó información sobre el estado de su facturación en distintos momentos del proceso de intervención.

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De acuerdo con el documento, al 3 de abril de 2024, fecha de inicio de la intervención, la entidad registraba 12.645.762 facturas pendientes por procesar, por un valor total de $4.387.603.966.589. Estas correspondían a cuentas radicadas que no habían finalizado el ciclo de validación dentro de los sistemas de información.

Posteriormente, con corte al 15 de noviembre de 2025, durante la administración de la agente interventora Gloria Libia Polanía Agudillón, la EPS reportó 14.391.102 facturas pendientes, por un valor acumulado de $15.637.689.108.184, según registros consolidados de la Gerencia de Cuentas Médicas.

En el mismo informe se indica que, desde la fecha de posesión del agente interventor y hasta el 31 de enero de 2026, se radicaron 11.414.222 facturas, por un valor de $8.009.261.640.870. Para ese mismo periodo, la entidad reportó que se procesaron 11.273.882 facturas, equivalentes a $7.635.553.446.322.