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Blu Radio  / Salud  / Procuraduría lanza ultimátum sobre el futuro de la Nueva EPS y exige claridad financiera

Procuraduría lanza ultimátum sobre el futuro de la Nueva EPS y exige claridad financiera

El ente de control pidió a la Superintendencia de Salud información detallada sobre la situación de Nueva EPS, su eventual prórroga de intervención y los estados financieros que no se conocen desde 2024.

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