Procuraduría lanza ultimátum sobre el futuro de la Nueva EPS y exige claridad financiera

La incertidumbre rodea por estos días a Nueva EPS, entidad que completa dos años intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, sin que hasta el momento se haya definido si esta medida se mantendrá.

Ahora, un nuevo capítulo se abre en medio de esta situación. Blu Radio conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación le dio un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud, exigiendo información detallada sobre el estado actual de la entidad y, en particular, un pronunciamiento claro sobre su futuro.

Cabe recordar que tanto la superintendente ad hoc, Luz María Múnera, como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalaron en conversación con Blu Radio que esta es una decisión que corresponde al presidente Gustavo Petro.

El ente de control también solicitó que se remita copia del concepto emitido por el Comité de Medidas Especiales el pasado 31 de marzo, en el que se sustente la posible prórroga de la intervención.



Uno de los principales problemas que enfrenta Nueva EPS es la falta de claridad en sus estados financieros, los cuales no se conocen desde 2024. Por ello, la Procuraduría pidió que se entreguen los informes remitidos a la Contraloría, en los que se detalle la gestión mensual y toda la información financiera, que hasta ahora sigue siendo un gran interrogante.

Asimismo, la Procuraduría advirtió que la entidad no ha logrado implementar de manera efectiva mecanismos de control y gestión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según el organismo, esta situación se refleja en las dificultades que enfrentan los pacientes y en las deudas pendientes con proveedores.

“Del seguimiento realizado por la instancia permanente instaurada desde el 31 de julio de 2025, se evidenció que, pese a algunos avances, Nueva EPS no ha logrado cumplir la meta sobre el procesamiento de cuentas médicas mediante la implementación de un plan integral de modernización tecnológica”, señala el documento.

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De igual forma, el ente de control solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud copia del acta de la asamblea de accionistas realizada el 31 de marzo de 2026, en la que se detallen las decisiones adoptadas y su estado de aprobación.

Cabe recordar que actualmente el Estado es el accionista mayoritario de Nueva EPS. Sin embargo, las cajas de compensación, también accionistas a través de Asocajas, han señalado que desconocen el estado financiero de la entidad y que desde hace tiempo no se convoca a junta directiva para tratar su situación.