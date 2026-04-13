Jorge Iván Ospina dice que hubo conspiración para que no fuera embajador en Palestina

El exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina aseguró que existió una “conspiración” internacional que impidió su llegada como embajador de Colombia en Palestina, pese a que ya había sido designado oficialmente. De hecho, el Gobierno ya había emitido un decreto con su nuevo cargo.

En entrevista con Recap Blu, el ahora agente interventor de la Nueva EPS afirmó que tanto el Gobierno de Israel como sectores de la derecha internacional habrían actuado para bloquear su nombramiento, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

"Israel colocó todas las barreras posibles para que yo me pudiese desplazar a Cisjordania, e Israel conspiró con sus organismos", afirmó.

El exalcalde sostuvo que su nombramiento representaba un gesto político clave del Gobierno colombiano en favor del reconocimiento del Estado palestino, postura que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, consideró que su llegada a Palestina habría sido “el reconocimiento más visible” de esa política exterior, lo que habría generado resistencias en escenarios internacionales.



"Sigo siendo un convencido que el Estado palestino debe tener una oportunidad, que Colombia es valiente, progresista y visionaria al señalar la importancia de tener una embajada y por tanto reconocer el Estado palestino", agregó.

Jorge Iván Ospina X: @JorgeIvanOspina

Crisis Nueva EPS

Ospina asumió recientemente uno de los mayores retos del sistema de salud colombiano: liderar la intervención de la Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados. Desde ese rol, planteó en Recap Blu como eje central de su gestión la “dignificación” del servicio, reconociendo fallas estructurales en la entrega de medicamentos, acceso a especialistas y autorizaciones médicas.

Para enfrentar la crisis, el exalcalde propuso medidas como la renegociación de deudas, la búsqueda de recursos frescos del Estado, la compra de insumos a gran escala y el fortalecimiento de la atención primaria en salud. También defendió la necesidad de reformar el sistema, señalando que en las últimas dos décadas se han liquidado cerca de 100 EPS, lo que evidenciaría problemas estructurales en el modelo actual.

Pacientes de Nueva EPS. Foto: archivo Blu Radio.

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Finalmente, frente a cuestionamientos por investigaciones en su contra relacionadas con su gestión en la Alcaldía de Cali, Ospina defendió su derecho a la presunción de inocencia y criticó lo que calificó como una tendencia a convertir las indagaciones en “sanciones mediáticas”, reiterando que continuará al frente de la intervención con el objetivo de recuperar la confianza en la Nueva EPS.