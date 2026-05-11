Por deudas de más de $4.000 millones suspenden atención a pacientes de Nueva EPS en Tarso, Antioquia

Devoluciones en la radicación de facturas, pero sobre todo un millonario pasivo acumulado durante la última década llevaron a autoridades de salud en el municipio de Tarso a anunciar la suspensión de servicios para usuarios de Nueva EPS en el hospital local San Pablo.

Así lo anunció el gerente de este centro asistencial en el Suroeste de Antioquia, Juan Manuel Lema, quien señaló que en los últimos meses han surgido dificultades con directivos de la EPS intervenida por el Gobierno nacional para lograr acuerdos de pago de una cartera de 4.200 millones de pesos.

Hasta que no se produzcan acuerdos y el desembolso de recursos a la millonaria deuda, por ahora en el hospital solo atenderán las urgencias vitales de pacientes afiliados a esta entidad.

"Hacemos un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, al gerente nacional de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, al gobierno departamental para que los puedan apoyar y subsanar esta dificultad que tiene en vilo el acceso a los servicios de salud de la población más pobre vulnerable del municipio de Tarso", señaló el directivo.



El anuncio de dificultades financieras con Nueva EPS en un nuevo hospital de Antioquia se produce en medio de la incertidumbre por el futuro del sistema de salud y la llegada de un nuevo Gobierno nacional desde el próximo 7 de agosto.

En los últimos días un grupo de académicos de las universidades de Antioquia EIA, Eafit, y El Rosario, expresaron su preocupación por el actual panorama que afronta este derecho fundamental en el país y plantearon varias solicitudes para la nueva administración del país.

Entre las propuestas está un plan de choque para lograr el saneamiento de la cartera hospitalaria y el ajuste técnico y adecuado de la Unidad de Pago por Capitación. “Sin este primer paso, cualquier reforma estructural será inviable”, afirmaron los académicos.

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Por otra parte, manifestaron la necesidad de seguir garantizando los procedimientos y en general el funcionamiento de entidades que están intervenidas, así como mejorar el sistema de información de salud en todo el país.