Gobierno prorroga por un mes más la intervención de Asmet Salud EPS

El Ministerio de Salud prorrogó, hasta el 11 de junio de 2026, la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de Asmet Salud EPS. El gobierno argumentó que persisten problemas financieros, jurídicos y operativos que dieron origen a la medida, aunque reconoce avances parciales en la estabilización de la entidad.

La Presidencia de la República expidió la resolución 149 del 30 de abril de 2026, mediante la cual autorizó prorrogar por un mes más la intervención forzosa administrativa de Asmet Salud EPS, medida que seguirá vigente entre el 12 de mayo y el 11 de junio de este año.

En la resolución, el gobierno señala que la Superintendencia Nacional de Salud concluyó que las causas que motivaron la intervención no han sido superadas y continúan existiendo riesgos en los componentes financiero, técnico y jurídico de la EPS. Según el documento, aunque se evidencian avances en algunos procesos operativos y administrativos, estos todavía no son suficientes para revertir la situación estructural de la entidad.



Sobre intervención de Asmet Salud

Recordemos que la intervención de Asmet Salud comenzó en mayo de 2023, cuando la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS, así como la intervención forzosa para administrarla. Desde entonces, la entidad ha tenido varios cambios de agentes interventores y de contraloría.

Dentro de los argumentos expuestos para justificar la nueva prórroga, el gobierno indicó que levantar la medida en este momento podría generar un impacto negativo en la continuidad del aseguramiento y en la prestación de servicios de salud para los afiliados. También advirtió riesgos sobre la estabilidad de la red prestadora y sobre la atención de los usuarios en distintas regiones del país.



La resolución explica que el agente interventor presentó un informe de viabilidad en el que expuso avances relacionados con depuración financiera, saneamiento de cartera y fortalecimiento institucional. Sin embargo, tanto la firma contralora como las áreas técnicas de la Superintendencia concluyeron que la viabilidad de la EPS sigue siendo “condicionada” y depende de la implementación de medidas correctivas adicionales.

Además, el Ministerio de Salud emitió concepto técnico favorable a la extensión de la medida, argumentando que una eventual liquidación de la EPS tendría efectos sobre millones de afiliados y sobre las entidades receptoras que tendrían que asumir la prestación del servicio.

Así las cosas, el gobierno autorizó oficialmente la prórroga de la intervención por un mes adicional y dejó abierta la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Salud pueda levantar la medida antes del vencimiento si considera que existen condiciones para hacerlo.

Publicidad

También ordenó que Asmet Salud continúe reportando información en el sistema de seguimiento Fénix, bajo supervisión de la autoridad sanitaria.