"La renuncia me la pide Petro no Quintero": interventor de la Nueva EPS Jorge Iván Ospina

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, aseguró desde Bucaramanga que la entidad atraviesa una grave crisis financiera y operativa, aunque insistió en que la EPS no será liquidada y que actualmente trabaja para estabilizar la red hospitalaria y farmacéutica en Santander y Norte de Santander.

Durante una extensa declaración a medios, Ospina habló sobre las millonarias deudas con clínicas y hospitales, las fallas en la entrega de medicamentos y la polémica por la solicitud de renuncia protocolaria realizada por el superintendente de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Quintero.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue su respuesta frente a la posibilidad de dejar el cargo.

“La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero”, afirmó Ospina, al señalar que los constantes cambios en las intervenciones han generado inestabilidad dentro del sistema.



“Ha tenido inestabilidad las intervenciones y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa inestabilidad”, agregó.

Incluso defendió su trabajo con una frase que generó controversia:

“Yo soy muy bueno y, además, muy responsable de mi trabajo”, expresó el interventor.

Publicidad

Ospina también reconoció que la Nueva EPS mantiene deudas con buena parte de la red prestadora de servicios de salud del país.

“Le debemos casi a todo el mundo”, admitió.

Explicó que, una de las obligaciones más altas, es con el Hospital Universitario de Santander, aunque aseguró que recientemente realizaron un pago cercano a los 22.000 millones de pesos.

Publicidad

Según dijo, la falta de pagos oportunos ha provocado graves dificultades operativas en clínicas y hospitales, especialmente en Cúcuta, donde algunas instituciones privadas no estarían funcionando con la oportunidad requerida.

“El proveedor de salud tiene que pagar médicos, enfermeras, medicamentos e insumos. Si no recibe el pago oportuno, todo entra en inestabilidad”, explicó.

Además, pidió a las instituciones evitar embargos contra la EPS.

“Cada vez que nos embargan, se agudiza la crisis”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que la crisis actual demuestra la necesidad de reformar el sistema de salud colombiano.

“En los últimos 20 años se han liquidado cerca de 100 EPS. Si no se cambia el modelo de salud, volveremos a vivir este tipo de crisis cada pocos años”, concluyó.