Petro confirmó que bombardeo al ELN en Norte de Santander se acordó con Venezuela

El presidente Gustavo Petro defendió el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares contra una comisión del frente Luis Enrique León Guerra del ELN en zona rural de Tibú, Norte de Santander, estructura señalada de hacer parte del esquema de seguridad del Comando Central, COCE, y de la Dirección Nacional de esa guerrilla.

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó que dio la orden de la operación militar y aseguró que esta se realizó en coordinación con Venezuela. Agregó que las organizaciones armadas que continúan vinculadas al control de economías ilícitas y que al no aceptar desmontarlas no pueden estar dentro de un proceso de paz.

También rechazó las versiones sobre supuestos incumplimientos del Gobierno frente a acuerdos parciales con el ELN y responsabilizó a esa guerrilla de romper la confianza en los diálogos tras la violencia registrada en el Catatumbo a comienzos del año pasado.

“La fiscal general de la Nación no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad”, concluyó el mandatario.



Guerrilla del ELN Foto: AFP

Según lo que se conoce, el bombardeo habría dejado siete presuntos integrantes de esa estructura muertos. Cabe mencionar que esa comisión mantenía enfrentamientos con integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y tendría como objetivo asegurar corredores estratégicos y rutas ilegales en esa región.