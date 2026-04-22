En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez y Juliana Guerrero
Petro vs. Banco de la República
Estrecho de Ormuz
Carlos Mattos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En duda participación en juegos Ascun de estudiante de la UIS herido con bomba de cloro

En duda participación en juegos Ascun de estudiante de la UIS herido con bomba de cloro

Gregorio Delgado Alvarado, estudiante de Química de la UIS es destacado deportista de taekwondo y estaba preparándose para los Juegos Nacionales Universitarios de Ascun en Villavicencio.

UIS.jpg
Universidad Industrial de Santander
Blu Radio. Universidad Industrial de Santander. Foto: UIS
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

La salud de Gregorio Delgado Alvarado, estudiante de Química de la UIS y destacado deportista de taekwondo, mantiene en alerta a su entorno académico y deportivo, luego de resultar gravemente afectado en su sistema respiratorio tras la explosión de una bomba de cloro en un baño del campus.

Gregorio Delgado Alvarado, estudiante de cuarto semestre de Química en la UIS, no solo es reconocido por su desempeño académico, sino también por su trayectoria deportiva en el taekwondo, disciplina que practica desde hace más de 11 años.

Hoy, su carrera y su salud enfrentan una pausa obligada tras un grave incidente ocurrido en los baños del primer piso del edificio Camilo Torres, donde fue lanzado un artefacto con sustancias químicas, bomba de cloro, que comprometió su sistema respiratorio.

El joven deportista, integrante de la escuela de taekwondo del Club Deportivo Olimpo, ha sido una de las principales cartas de la institución en competencias nacionales. De hecho, venía de ser subcampeón nacional en la categoría de menos de 54 kilogramos en los pasados Juegos Universitarios Ascun, realizados en Bucaramanga, y se encontraba en plena preparación para la edición de este año, programada para mayo en Villavicencio.

Su entrenador, Kevin Alexander Duarte Carrillo, confirmó en entrevista con Blu Radio que la situación es delicada y ha generado gran preocupación.
Es un deportista integral, con una trayectoria de más de una década en el taekwondo. Estaba en un punto clave de su preparación, incluso la semana pasada realizábamos chequeos previos a la competencia”, señaló.

El impacto en su salud ha sido significativo. Delgado Alvarado estuvo internado en la Clínica Foscal. De acuerdo con el entrenador, en las últimas horas fue dado de alta.

“Hay una preocupación grande porque la complicación es cardiopulmonar. Estuvo en UCI y, aunque estamos a la espera de su evolución, presenta fatiga incluso al hablar”, explicó su entrenador.

Publicidad

Esta situación ha obligado a suspender de inmediato su preparación deportiva, lo que representa un golpe importante en su planificación de cara a los Juegos Universitarios. Sin embargo, desde su equipo recalcan que la prioridad es su recuperación.

“Nos basamos en la evidencia científica. Si hay restricciones, hay que acatarlas. Primero está la salud física”, agregó Duarte.

Más allá de lo físico, el impacto emocional también preocupa a su entorno. “Son situaciones inesperadas que afectan mucho. No solo somos entrenadores, también hacemos acompañamiento psicológico. Nadie espera pasar de un momento a otro a una condición como esta”, indicó.

Lea también:

  1. Universidad Industrial de Santander.
    Universidad Industrial de Santander.
    Foto: UIS.
    Santanderes

    Hospitalizado estudiante de la UIS por bomba de cloro lanzada al interior de un baño

  2. FOTO EDIFICIO UIS.jpg
    Edificio de la Universidad Industrial de Santander - suministrada por prensa UIS
    Santanderes

    Rector de la UIS pide a congresistas electos por Santander trabajar por la región

Publicidad

El profesor Neftalí Ariza, representante de los docentes ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, señaló que se trata de un hecho “excepcional” dentro de la institución y confirmó que el caso está siendo investigado tanto por las autoridades como por instancias internas de la universidad.

“Es la primera vez que ocurre algo parecido en muchos años. Aquí hay un hecho que raya con lo criminal y debe ser la justicia la que determine responsabilidades”, afirmó.

Desde la Escuela de Ingeniería Química también se pronunciaron, rechazando lo ocurrido y advirtiendo sobre el riesgo que representan artefactos conocidos como “bombas de cloro”, los cuales, según indicaron, habrían sido utilizados en este caso y pueden generar gases peligrosos para la salud.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Universidad Industrial de Santander

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad