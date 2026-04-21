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Hospitalizado estudiante de la UIS por bomba de cloro lanzada al interior de un baño

Las autoridades investigan si el ataque fue dirigido contra el estudiante en medio de protesta de encapuchados en el edificio Camilo Torres de la UIS.

Universidad Industrial de Santander.
Universidad Industrial de Santander.
Foto: UIS.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Un estudiante de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander, identificado como Gregorio Delgado Alvarado, resultó gravemente herido luego de que un artefacto con sustancias químicas fuera lanzado en un baño del campus mientras se encontraba en su interior. El hecho ocurrió el pasado 15 de abril y es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el claustro de profesores de la Escuela de Química, que emitió un comunicado, el incidente se registró en un cubículo del baño del primer piso del edificio Camilo Torres, en condiciones que expusieron directamente al estudiante a sustancias potencialmente tóxicas. Según el comunicado de los docentes, el joven fue atendido inicialmente por docentes y trasladado posteriormente a un centro médico especializado, donde fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos con compromiso respiratorio severo.

Hasta el momento, no se ha establecido si el ataque iba dirigido específicamente contra el estudiante. El profesor Neftalí Ariza, representante de los docentes ante el Consejo Superior, señaló que se trata de un hecho “excepcional” dentro de la institución y confirmó que el caso está siendo investigado tanto por las autoridades como por instancias internas de la universidad.

“Es la primera vez que ocurre algo parecido en muchos años. Aquí hay un hecho que raya con lo criminal y debe ser la justicia la que determine responsabilidades”, afirmó.

Desde la Escuela de Ingeniería Química también se pronunciaron, rechazando lo ocurrido y advirtiendo sobre el riesgo que representan artefactos conocidos como “bombas de cloro”, los cuales, según indicaron, habrían sido utilizados en este caso y pueden generar gases peligrosos para la salud.

Por su parte, los profesores de la Escuela de Química exigieron a la administración de la universidad “la implementación inmediata de protocolos de emergencia química, el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el campus y una investigación exhaustiva que permita identificar y judicializar a los responsables”, dice el comunicado. Asimismo, pidieron acompañamiento integral para el estudiante afectado y su familia.

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Los representantes estudiantiles también condenaron el ataque y lo calificaron como un hecho “repudiable y condenable”, al tiempo que solicitaron acciones efectivas para garantizar la seguridad dentro de la institución y evitar la repetición de situaciones similares.

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Entre tanto, desde la comunidad universitaria se ha reiterado el llamado a esclarecer lo ocurrido y a reforzar las condiciones de seguridad en el campus, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias y responsables de este grave hecho.

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