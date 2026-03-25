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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / UIS otorgará título póstumo a estudiante desaparecida en 1988 en Girón, Santander

UIS otorgará título póstumo a estudiante desaparecida en 1988 en Girón, Santander

Familiares y organizaciones de desaparecidos celebran entrega de título póstumo a Carmenza Landazabal Rosas, estudiante de la UIS desaparecida en 1988 en Girón, Santander.

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