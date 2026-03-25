UIS otorgará título póstumo a estudiante desaparecida en 1988 en Girón, Santander

En un acto de memoria y reconocimiento institucional, la Universidad Industrial de Santander (UIS) otorgará este martes 25 de octubre de 2026 el título simbólico y honorífico de Trabajadora Social a Carmenza Landázabal Rosas, estudiante desaparecida en octubre de 1988 en Girón, Santander.

La decisión quedó oficializada mediante el Acuerdo 281 del 21 de octubre de 2025, en el que el Consejo Académico de la UIS resolvió conceder el título en reconocimiento a su vocación social, liderazgo estudiantil y compromiso con las luchas sociales, así como a su memoria como víctima de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano.

El acto, de carácter simbólico y sin efectos legales para el ejercicio profesional, será entregado a sus familiares en una ceremonia pública encabezada por el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas.

Carmenza Landazabal era estudiante de octavo semestre de Trabajo Social en la UIS cuando fue desaparecida el 18 de octubre de 1988 en Girón, junto a su compañero Oswaldo Gómez, egresado de Economía de la Universidad del Atlántico.



Su hermano, Hernando Landázabal, recordó que su caso hace parte de una época marcada por la violencia contra el movimiento estudiantil. “Entre 1984 y 1990 desaparecieron y asesinaron a muchos estudiantes. Aún hoy no sabemos dónde están”, señaló.

Durante décadas, su familia ha insistido en la búsqueda de verdad y justicia. “Mi mamá siempre soñó con tener el diploma de grado de mi hermana colgado en la casa. Ella falleció hace 11 años, pero hoy este logro también es en su honor”, expresó.

“Mi mamá soñó con tener colgado el diploma de grado de mi hermana”, hermano de Carmenza Landazábal, estudiante de la UIS desaparecida en octubre de 1988 en Girón. Familiares recibirán el titulo honorífico por su liderazgo estudiantil 37 años después #MañanasBlu pic.twitter.com/gyyV7iDxZj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2026

La entrega del título es resultado de años de lucha de familiares, organizaciones de víctimas, abogados y colectivos estudiantiles que mantuvieron viva la memoria de Carmenza.

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Para Diana Zambrano, integrante del colectivo Sin Permiso, este hecho marca un precedente en la universidad. “Es un acontecimiento sin precedentes. Nos permite decir quién era Carmenza y recuperar la memoria de un proyecto de país que defendían muchos estudiantes en esa época”, afirmó.

Desde el movimiento Resistiendo al Olvido, Albina Arias, destacó que este reconocimiento es fruto de la unión de las víctimas. “Es un logro muy grande que reivindica su nombre y su lucha como líder estudiantil y defensora de los derechos de las mujeres”, indicó.

Por su parte, Aura María Díaz, de la Asociación Guardianes de la Memoria, recordó que Carmenza dedicaba su tiempo al trabajo comunitario en barrios vulnerables, lo que habría motivado su persecución. “Salía a llevar mercados y apoyar a las comunidades. Hoy seguimos buscándola”, dijo.

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El caso, sin embargo, continúa en la impunidad. Según la abogada de derechos humanos Leslie Amaya Rondón, este tipo de actos representan avances en reparación simbólica, pero aún existe una deuda en materia de justicia. “El proceso lleva más de 20 años sin resultados significativos”, señaló.

La entrega del título a Carmenza Landázabal Rosas se convierte en un hito para la UIS y para el país, no solo como un acto de reconocimiento, sino como un llamado a mantener viva la memoria de las víctimas de desaparición forzada.

A más de tres décadas de su desaparición, su historia regresa al aula universitaria como símbolo de lucha y dignidad, mientras sus familiares y organizaciones continúan exigiendo verdad y justicia.