Holocausto Palacio de Justicia, 39 años; altas cortes lanzan críticas y piden verdad

Se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia los actos de conmemoración tras cumplirse 39 años de holocausto a la sede judicial más importante del país, donde murieron magistrados y servidores judiciales luego de la toma guerrillera del M19.

Allí, como cada año desde aquel noviembre de 1985, los presidentes de las altas cortes dieron un discurso para rememorar los hechos. Fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, quien pidió que la verdad sobre lo sucedido no pueda ser romantizada y mucho menos contaminada de falacias.

“Esa verdad no puede estar romantizada, ni puede estar contaminada con eufemismos y falacias que se derivan de los pretextos para acomodar una realidad que aunque desgarradora, debe ser contada con la verdad, no puede haber reconciliación si hay ocultamiento, no se trata de que escuchemos las versiones que nos agraden o sencillamente que no nos incomoden”, aseguró Chaverra.

Además, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, también fue crítico en su discurso saliendo en defensa de la independencia judicial.

“Aquí está la justicia de pie, con valentía diciendo a todos y a todas que no nos acallaran como no pudieron hacerlo en 1985 (…) Ciertamente sin jueces independientes, imparciales y libres de presiones suficientemente protegidos en sus vidas e integridad, la paz solo podrá ser vista como una aspiración que no llega, que se demora que no aparece y se convierte en espejismo”, dijo Reyes.

A la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandia asistieron también el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el ministro de Cultura Juan David Correa.