Capturan en Santander a dos hombres por amenazar campesinos para despojarlos de predios

En operativos realizados en Bucaramanga y Girón, unidades del GAULA de la Policía capturaron a dos hombres señalados de integrar una banda criminal dedicada a intimidar, torturar y desplazar a sus víctimas para obligarlas a entregar predios rurales en el área metropolitana.

Las capturas se realizaron en el marco de la macrooperación 'Quarzo', adelantada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, luego de un proceso investigativo que permitió recopilar pruebas sobre presuntos casos de secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, tortura y porte ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados al menos a cinco casos de amenazas y presión violenta contra propietarios de terrenos, especialmente en la vereda Acapulco de Floridablanca, donde las víctimas eran obligadas a firmar escrituras o abandonar sus tierras bajo intimidaciones.

En Bucaramanga y Girón fueron capturados dos hombres de extorsionar y torturar a campesinos para que les escrituraran sus propiedades. "Habían seis víctimas, según la investigación", dijo el general William Quintero #VocesySonidos pic.twitter.com/7p2drm5Heq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 11, 2026

El primer procedimiento judicial se llevó a cabo en el centro de Bucaramanga, donde fue capturado un hombre señalado de amenazar a un ciudadano para obligarlo a salir de su vivienda y entregar un terreno. Según la investigación, el hoy capturado utilizaba falsas referencias de pertenecer a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para generar temor entre las víctimas.



De manera paralela, otro hombre fue detenido en zona rural de Girón. Las investigaciones indican que habría participado en agresiones físicas, amenazas y hechos de tortura contra personas que se negaban a entregar predios ubicados en la misma zona rural de Floridablanca.

#RuedaDePrensa 🚔La seguridad de Bucaramanga es un trabajo permanente.



🎥👮🏼‍♀️Hoy, se desarrolló rueda de prensa liderada por nuestro señor Brigadier General William Quintero Salazar, donde se dieron a conocer los resultados operativos más relevantes de la semana. #DiosYpatria pic.twitter.com/GJ06oWsgWM — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) May 11, 2026

La Policía informó que el capturado registra antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tortura y otros hechos violentos.

El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que las capturas hacen parte de las acciones para frenar estructuras dedicadas al despojo de tierras y a la intimidación de comunidades rurales del área metropolitana de Bucaramanga.