Aplazan mesas de concertación en Santurbán por alerta invernal en la región

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidió aplazar las mesas de concertación del proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones Santurbán en el municipio de Tona corregimiento de Berlín, debido a la fuerte temporada de lluvias que afecta a la región y eleva los riesgos para las comunidades.

La decisión impacta directamente encuentros que estaban programados en municipios de Norte de Santander como Salazar de las Palmas, Cucutilla y Arboledas, territorios clave dentro del proceso participativo que también involucra a Santander por la importancia ambiental del páramo.

Según explicó la cartera ambiental, el aplazamiento responde a las condiciones climáticas adversas y a los riesgos para la movilidad, la seguridad y el bienestar tanto de las comunidades como del personal técnico que acompaña estas jornadas.

La medida se adopta tras las alertas emitidas por el IDEAM, que advierten alta probabilidad de crecientes súbitas en varias cuencas hidrográficas de la región, especialmente en ríos como el Zulia, Tibú, Sardinata y Pamplonita.



Además, en los últimos días se han registrado inundaciones y desbordamientos en diferentes municipios, lo que ha generado afectaciones en vías y zonas rurales, complicando el acceso a los territorios donde estaban previstas las reuniones.

Las mesas hacían parte del proceso de participación ciudadana para avanzar en la delimitación de Santurbán, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua en el nororiente del país, especialmente en Santander.

El Ministerio indicó que las reuniones serán reprogramadas una vez existan condiciones seguras y reiteró que se garantizará la participación de las comunidades en este proceso.

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Entre tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de la temporada invernal, que sigue generando emergencias tanto en Norte de Santander como en municipios de Santander cercanos al área de influencia del páramo.