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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Por qué ganó Abelardo De La Espriella? Las claves, en el debate en Mañanas Blu

¿Por qué ganó Abelardo De La Espriella? Las claves, en el debate en Mañanas Blu

Los panelistas y periodistas de Mañanas Blu analizan los resultados de las elecciones presidenciales y las razones que llevaron a la victoria de Abelardo De La Espriella. Aunque la contienda se definió por un estrecho margen, el resultado refleja una tendencia política que marcó la jornada electoral.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Facebook Abelardo De La Espriella
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de 2026 fue analizada este lunes en Mañanas Blu, donde panelistas y periodistas coincidieron en que el candidato de Defensores de la Patria logró capitalizar el descontento de amplios sectores del electorado, consolidar el voto de derecha y presentarse como una alternativa de cambio frente al proyecto político del petrismo. Durante el debate se identificaron factores como la seguridad, la economía, el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro y la capacidad de movilización de su campaña como algunas de las claves que explican el resultado en las urnas.

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