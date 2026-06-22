¿Por qué ganó Abelardo De La Espriella? Las claves, en el debate en Mañanas Blu

La victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de 2026 fue analizada este lunes en Mañanas Blu, donde panelistas y periodistas coincidieron en que el candidato de Defensores de la Patria logró capitalizar el descontento de amplios sectores del electorado, consolidar el voto de derecha y presentarse como una alternativa de cambio frente al proyecto político del petrismo. Durante el debate se identificaron factores como la seguridad, la economía, el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro y la capacidad de movilización de su campaña como algunas de las claves que explican el resultado en las urnas.