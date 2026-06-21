Presidentes de la región felicitan a De La Espriella por su triunfo en elecciones de segunda vuelta

Abelardo De la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con el 49,65 % de los votos, una estrecha ventaja de 245.738 votos (0,95 %) sobre Iván Cepeda, según el preconteo de la Registraduría Nacional que ha escrutado el 99,92 % de las mesas.

Cepeda, del Pacto Histórico, el movimiento político del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe por el momento el 48,70 % de los votos.

Frente a estos resultados, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Argentina Javier Milei fue de los primeros en felicitar a De La Espriella.

"El león y el tigre rugen en Latinoamérica", escribió Milei en sus redes sociales en alusión a su apodo (león) y al del eventual presidente electo colombiano (conocido como ‘El Tigre’).



Milei añadió: "Felicito enormemente a Abelardo por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", concluyó en su mensaje, que como siempre lo firmó con la frase "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también felicitó a Abelardo de la Espriella, quien según los resultados preliminares ha ganado las elecciones presidenciales de Colombia, y consideró que el país vecino "eligió el orden sobre la impunidad".

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"Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo De La Espriella por esta victoria", escribió en su cuenta de X.

Noboa agregó: "Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".

En la misma línea, le siguió Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien además de felicitarlo, manifestó que el resultado refleja la confianza de los colombianos.

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“Mis felicitaciones a Abelardo De La Espriella por esta importante victoria. El respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones”.

Mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta importante victoria. El respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones. — Santiago Peña (@SantiPenap) June 21, 2026

De igual forma, el presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó que debido al triunfo del candidato de derecha en Colombia, comenzará una nueva etapa para el país.

“Felicito a Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. ¡Firme por la Patria!”.