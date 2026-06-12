Capturaron en el Magdalena Medio a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo

Un operativo conjunto entre el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional permitió la captura de dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo, señalados de liderar actividades criminales relacionadas con extorsiones, homicidios, narcotráfico y minería ilegal en municipios de Bolívar y Antioquia.

Los detenidos fueron identificados con los alias de ‘Chepe’ o ‘Pichón’ y ‘Marcos’ o ‘Carlos’, quienes eran requeridos por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Sin embargo, uno de los hechos que más llama la atención de las autoridades es la presunta participación de alias ‘Chepe’ o ‘Pichón’ en al menos 13 homicidios ocurridos en el Magdalena Medio. Además, según las investigaciones, habría participado en el ataque contra la estación de Policía del municipio de Simití, en el sur de Bolívar, registrado el año pasado.

De acuerdo con información militar, alias ‘Chepe’, de 37 años, llevaba cerca de doce años dentro de la estructura criminal y se desempeñaba como cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.



Por su parte, alias ‘Marcos’ o ‘Carlos’, de 29 años, sería el encargado de recaudar dinero producto de extorsiones y de la explotación ilícita de yacimientos mineros en Yondó, Antioquia. Las autoridades sostienen que estos recursos eran utilizados para fortalecer las operaciones de la organización armada.

Las investigaciones también los vinculan con desplazamientos forzados, confrontaciones armadas con el ELN y actividades de narcotráfico que afectaban a comunidades del Magdalena Medio.

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Para el Ejército Nacional, estas capturas representan un golpe significativo a las finanzas, la capacidad logística y el control territorial del Clan del Golfo en una región considerada estratégica para los grupos armados ilegales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de extorsión y actividades relacionadas con grupos criminales a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 para reportar hechos asociados al terrorismo.