Mujer fue asesinada en una vivienda de Barrancabermeja; fue atacada a tiros

Una mujer de 21 años fue asesinada en las últimas horas en un hecho violento ocurrido en el barrio 22 de Marzo, ubicado en la comuna 3 de Barrancabermeja. Con este caso, ya son 52 las muertes violentas registradas en lo corrido de este año en el Puerto Petrolero.

La víctima fue identificada como Nikol Fernanda Núñez Cobos, quien, de acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, se encontraba al interior de una vivienda cuando varios hombres armados llegaron al lugar e ingresaron al inmueble.

Según las primeras versiones, los atacantes habrían disparado en repetidas ocasiones contra la joven, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio, mientras residentes del sector alertaron a las autoridades.

De la víctima se conoció que residía en el mismo barrio donde ocurrió el crimen y que, al parecer, se dedicaba a la comercialización de ropa de segunda mano.



Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los actos urgentes en el lugar de los hechos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio, establecer si la mujer había recibido amenazas y determinar la identidad de los responsables de este nuevo hecho de sangre que incrementa las cifras de violencia en Barrancabermeja.

La comunidad de Barrancabermeja sigue pidiendo mayores controles por parte de las autoridades, pues la violencia en el municipio petrolero no da tregua. Por ahora la Policía no ha entregado reporte de los posibles responsables del hecho sicarial.

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Cabe recordar que el pasado fin de semana cuatro personas, entre ellas un menor de 17 años, fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en distintos sectores del municipio.