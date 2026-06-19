Nuevo llamado a indagatoria de la Fiscalía a ex presidente Álvaro Uribe genera polémica en Antioquia

Varias reacciones de respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, se han tenido desde Antioquia, luego que una fiscal de la Corte Suprema abriera una investigación por al menos tres delitos, el primero en hacerlo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario local recalcó que siempre ha sido respetuoso de las instituciones, pero lanzó la pregunta: ¿Por qué a días de la segunda vuelta una notificación de un llamado a juicio por unos delitos que se investigan desde hace más de 30 años?

“Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Nosotros somos respetuosos de todos los procesos. Yo solo espero que en medio de este proceso el expresidente Uribe pueda demostrar y seguir demostrando su inocencia. Pero también lo digo, ¿quién más perseguido también que Uribe?”, señaló el alcalde Gutiérrez.

Además, insistió que tal como lo señaló el expresidente Uribe, él en todo ese proceso, está dispuesto a responder, para que pueda demostrar con pruebas su inocencia.



El alcalde aseveró que estos hechos por los que será investigado el expresidente Uribe, fueron de hace 30 años, y que estas masacres todas han sido lamentables, por lo que afirmó que el país tiene que frenar ya esta violencia.

Gutiérrez también hizo una serie de preguntas: ¿dónde están las responsabilidades también de los integrantes de las Farc que hoy están en el congreso? ¿Dónde está la responsabilidad de todos los grupos terroristas que ha tenido Colombia y que hoy posan de grandes voceros de la paz?

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Por último, el alcalde Gutiérrez aseguró que definitivamente el país tiene que hacer también una reflexión alrededor de la responsabilidad de esos actores.