"Es un avance contra la impunidad": CCJ sobre llamado a indagatoria a Álvaro Uribe

La Comisión Colombiana de Juristas respaldó la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación formal y llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que busca establecer posibles vínculos con estructuras paramilitares en Antioquia. La organización aseguró que esta actuación representa una esperanza para las víctimas de los hechos que son materia de investigación.

“Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”, afirmó la Comisión.

La investigación busca esclarecer la presunta relación del exmandatario con grupos paramilitares que habrían operado desde la hacienda Las Guacharacas, en Antioquia, así como posibles vínculos con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, y con la masacre de San Roque, también en ese departamento.

El proceso también aborda la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que denunció la actuación de grupos paramilitares en Antioquia cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador del departamento, y quien posteriormente fue asesinado en 1998.



En el comunicado, los representantes jurídicos de la familia de Valle Jaramillo recordaron que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad varios de los hechos investigados dentro de este expediente.

Asimismo, señalaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos relacionadas con las masacres de Ituango, en una sentencia de 2006, y posteriormente por el asesinato de Valle Jaramillo, en otra de 2008. Según la Comisión, estos antecedentes refuerzan la importancia de avanzar en el esclarecimiento judicial de los hechos.