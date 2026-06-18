Álvaro Uribe: Fiscalía lo llama a indagatoria por masacres de El Aro y La Granja

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La medida, adoptada el miércoles 17 de junio, vincula al exmandatario por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares, relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.



Proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez

El caso penal se fundamenta en denuncias formuladas hace más de tres décadas. La justicia investiga la presunta connivencia del expresidente con bloques paramilitares en la hacienda Guacharacas y su posible relación con las incursiones de La Granja y El Aro, en Ituango. Asimismo, se indaga el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, quien habría advertido al entonces gobernador sobre las amenazas en su contra antes de ser asesinado. Desde el ente acusador señalaron que la resolución responde al trámite acumulado del expediente y a la interposición de tutelas que exigían un pronunciamiento definitivo.

Foto: AFP

Reacción de Álvaro Uribe tras llamado de la Fiscalía

El expresidente rechazó la determinación judicial a través de sus canales oficiales y cuestionó la imparcialidad de la funcionaria a cargo.

De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones Afirmó Uribe Vélez.

El exmandatario calificó la medida como una "injusticia de clara presión política" y criticó que se le vincule de forma directa: “La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”.

La decisión de la fiscal tercera delegada, Marcela Abadía, se produce a menos de tres días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Es de recordar que el expediente que indaga hechos ocurridos durante la gobernación de Uribe en Antioquia pasó a la justicia ordinaria tras su renuncia al Senado. En estos procesos han sido acreditados como víctimas y denunciantes el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el abogado Miguel Ángel del Río y el senador Iván Cepeda.

