Segunda vuelta presidencial cerró sin alteraciones de orden público: Policía reportó tres capturas

La jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales concluyó con un balance positivo en materia de seguridad, según informó el director de la Policía, el general William Rincón. De acuerdo con el alto oficial, no se registraron alteraciones del orden público durante el desarrollo de los comicios y las autoridades lograron garantizar el normal ejercicio democrático en todo el territorio nacional.

“Resultados positivos en seguridad y democracia. No se registraron alteraciones de orden público”, señaló el general Rincón al presentar el balance oficial de la jornada.

Elecciones en Colombia. Foto: Blu Radio.

En materia de delitos electorales, la Policía reportó tres capturas. Una de ellas se realizó en Valledupar por el delito de perturbación al certamen democrático, mientras que en Inírida y en Itagüí, Antioquia, fueron detenidas dos personas por presunto voto fraudulento.

Adicionalmente, las autoridades capturaron a una persona por lavado de activos en Cantagallo, Bolívar, donde fueron incautados $109.850.000 en efectivo.



El director de la Policía también destacó los resultados del denominado “Plan Cazador”, mediante el cual se efectuaron 73 capturas por orden judicial en 52 municipios de 25 departamentos.

Del total de detenidos, 36 eran requeridos por delitos sexuales, 11 por homicidio, seis por violencia intrafamiliar, tres por concierto para delinquir y 16 por otros delitos.

Durante la jornada electoral, además, fueron impuestos 863 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. A través de la línea anticorrupción 157 se recibieron 78 llamadas, de las cuales 75 fueron verificadas por posibles delitos electorales y 23 estuvieron relacionadas con otros hechos.

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En cuanto a las denuncias ciudadanas, el sistema Uriel de la Fiscalía registró 2.815 quejas, de las cuales 2.643 correspondieron a reportes en Colombia y 172 a nivel internacional. “La jornada electoral cierra con un balance altamente positivo. Nuestra misión, por supuesto, continúa y seguiremos en la siguiente fase”, concluyó el general William Rincón.