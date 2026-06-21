En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Colombia
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
Alias 'Marlon'
#MundialEnBlu
La Ola Blu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Segunda vuelta presidencial cerró sin alteraciones de orden público: Policía reportó tres capturas

Segunda vuelta presidencial cerró sin alteraciones de orden público: Policía reportó tres capturas

La institución destacó que la jornada transcurrió con normalidad en todo el país. Además de las capturas relacionadas con las elecciones, se realizaron 73 detenciones por orden judicial y se impusieron 863 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Policía elecciones
Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

La jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales concluyó con un balance positivo en materia de seguridad, según informó el director de la Policía, el general William Rincón. De acuerdo con el alto oficial, no se registraron alteraciones del orden público durante el desarrollo de los comicios y las autoridades lograron garantizar el normal ejercicio democrático en todo el territorio nacional.

“Resultados positivos en seguridad y democracia. No se registraron alteraciones de orden público”, señaló el general Rincón al presentar el balance oficial de la jornada.

elecciones.jpg
Elecciones en Colombia.
Foto: Blu Radio.

En materia de delitos electorales, la Policía reportó tres capturas. Una de ellas se realizó en Valledupar por el delito de perturbación al certamen democrático, mientras que en Inírida y en Itagüí, Antioquia, fueron detenidas dos personas por presunto voto fraudulento.

Adicionalmente, las autoridades capturaron a una persona por lavado de activos en Cantagallo, Bolívar, donde fueron incautados $109.850.000 en efectivo.

El director de la Policía también destacó los resultados del denominado “Plan Cazador”, mediante el cual se efectuaron 73 capturas por orden judicial en 52 municipios de 25 departamentos.

Del total de detenidos, 36 eran requeridos por delitos sexuales, 11 por homicidio, seis por violencia intrafamiliar, tres por concierto para delinquir y 16 por otros delitos.

Durante la jornada electoral, además, fueron impuestos 863 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. A través de la línea anticorrupción 157 se recibieron 78 llamadas, de las cuales 75 fueron verificadas por posibles delitos electorales y 23 estuvieron relacionadas con otros hechos.

Publicidad

En cuanto a las denuncias ciudadanas, el sistema Uriel de la Fiscalía registró 2.815 quejas, de las cuales 2.643 correspondieron a reportes en Colombia y 172 a nivel internacional. “La jornada electoral cierra con un balance altamente positivo. Nuestra misión, por supuesto, continúa y seguiremos en la siguiente fase”, concluyó el general William Rincón.

Puedes leer:

Puesto de votación presidencial 2026
Elecciones Colombia 2026

Resultados elecciones en el exterior 2026: así va el preconteo de votos

Portal de resultados de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitado para consultar el preconteo y los resultados de la segunda vuelta presidencial.
Elecciones Colombia 2026

Último boletín elecciones en Colombia 2026: link resultados Registraduría

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad