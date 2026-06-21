Las votaciones de colombianos en el exterior avanzan durante esta semana, en el marco de la segunda vuelta presidencial de 2026. La jornada comenzó el pasado 15 de junio y termina este domingo 21 de junio, mismo día en que se vota en Colombia.

Más de 1,4 millones de colombianos están habilitados para votar fuera del país, en consulados y puestos autorizados en 67 países.

A diferencia del territorio nacional, donde la votación se hace en un solo día, en el exterior el proceso dura varios días para facilitar la participación de los ciudadanos.

Resultados elecciones en el exterior 2026: así va el preconteo de votos

De acuerdo con los boletines de la Registraduría Nacional, estos son los votos que lleva cada candidato en el exterior:

Estados Unidos

Abelardo De La Espriella



Total votos: 69.126

Porcentaje: 83,22 %

Mesas escrutadas: 293 de 987

Ivan Cepeda



Total votos: 13.156

Porcentaje: 15,83 %

Mesas escrutadas: 293 de 987

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Esapaña

Abelardo De La Espriella



Total votos: 45.633

Porcentaje: 48,50 %

Mesas escrutadas: 498 de 696

Ivan Cepeda



Total votos: 47.091

Porcentaje: 50,05 %

Mesas escrutadas: 498 de 696

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Alta participación y organización

Desde el Gobierno se ha destacado la organización de esta jornada. La Cancillería informó que se trabajó de manera coordinada con entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría para garantizar que los colombianos puedan votar sin problemas.

También se resaltó que en la primera vuelta se alcanzó una participación histórica en el exterior, con más de 589.000 votantes, lo que muestra el creciente interés de los colombianos fuera del país por participar en las decisiones del país.

Además, misiones de observación internacional, como la de la OEA, han estado siguiendo el proceso para verificar que se cumplan las garantías de transparencia.

Avance de la jornada

Durante estos días, se ha reportado buena afluencia de votantes en ciudades como Miami, Madrid, Londres, Toronto y Buenos Aires, donde hay alta presencia de colombianos.

Las autoridades recordaron que los resultados de las votaciones en el exterior no se conocen antes del cierre de las urnas en Colombia. Solo después de las 4:00 p. m. de este domingo comenzarán a publicarse los primeros boletines oficiales con resultados preliminares.

