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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a alias 'Traqui', señalado de extorsionar a comerciantes en Barrancabermeja

Capturan a alias 'Traqui', señalado de extorsionar a comerciantes en Barrancabermeja

El presunto integrante de “Los de la M” habría amenazado a dueños de tiendas, bares y talleres para exigir millonarios pagos.

FOTO CAPTURADO EXTORSIÓN BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Capturado extorsión en Santander- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

En un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión en Santander, la Policía Nacional capturó en Barrancabermeja a alias “Traqui” o “Fran”, señalado de intimidar y exigir dinero a comerciantes de diferentes sectores de la ciudad mediante amenazas contra sus familias y negocios.

La captura fue realizada por el GAULA del Comando de la Policía Magdalena Medio, en el marco del Plan Cazador Ámbar, mediante una orden judicial ejecutada en el barrio La Paz de Barrancabermeja.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Traqui” sería integrante de la estructura delincuencial conocida como “Los de la M” y presuntamente desarrollaba actividades extorsivas contra propietarios de tiendas, bares, talleres de motocicletas y otros establecimientos comerciales de la comuna 3 del distrito petrolero.

"El capturado se presentaba personalmente ante sus víctimas para exigir el pago de fuertes sumas de dinero, utilizando amenazas relacionadas con posibles ataques armados, actos vandálicos e incluso la incineración de negocios en caso de que los comerciantes se negaran a cumplir sus exigencias. También intimidaba a familiares y empleados de los establecimientos afectados", dijo el coronel Ángel Giovanny Vivas

Las labores de inteligencia permitieron establecer que alias “Traqui” presuntamente actuaba junto a otros integrantes de la organización identificados con los alias de “Mike”, “Gamarra” y “El del Poncho”. Durante el procedimiento policial fue incautado un teléfono celular que será analizado dentro del proceso investigativo.

Las autoridades destacaron que esta captura representa una afectación importante a las capacidades del grupo delincuencial, que obtenía recursos mediante la intimidación y las extorsiones a comerciantes y contratistas de la región. Además, alias “Traqui” registra antecedentes judiciales por delitos como homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Tras ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del GAULA, destacando que la información suministrada por la comunidad es fundamental para combatir este delito que afecta la seguridad y la economía de los comerciantes en Santander.

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