Cae peligroso sicario señalado de doble homicidio en Sabana de Torres, Santander

Las autoridades capturaron en Piedecuesta a alias 'Galón', señalado de participar en un doble homicidio ocurrido en el municipio de Sabana de Torres y quien hacía parte del cartel de los delincuentes más buscados en Santander.

De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, la captura se produjo como resultado de labores investigativas y de acompañamiento judicial desarrolladas por las autoridades, luego de que el Comando del Departamento de Policía Santander divulgara el cartel de los más buscados del departamento.

“Gracias a las labores de investigación y acompañamiento judicial se logró la captura de alias ‘Galón’, requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, entre otros hechos que hacen parte de su prontuario criminal”, señaló el funcionario.

Según la información oficial, alias “Galón” era requerido por hechos ocurridos en Sabana de Torres durante 2024. Las autoridades lo señalan de estar involucrado en el asesinato de José Antonio Plata Carvajal y John Alexander Casas, ocurrido el 29 de septiembre de ese año en un presunto ajuste de cuentas.



La investigación permitió establecer su ubicación en el municipio de Piedecuesta, donde fue capturado y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos que se le atribuyen.

