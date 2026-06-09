Riña en plena vía pública terminó en homicidio en San Cristóbal, Bogotá: hay un capturado

Los hechos se registraron en el barrio San Vicente, luego de que la central de radio alertara sobre una riña en plena vía pública en la que una persona resultó gravemente herida. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la vía con lesiones ocasionadas, al parecer, con arma cortopunzante.

De acuerdo con las autoridades, gracias a la información suministrada por un testigo y a la verificación de cámaras de seguridad del sector, se activó un Plan Candado que permitió ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables del ataque. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

En video quedó registrado el momento exacto en el que el presunto agresor saca un arma cortopunzante y persigue a la víctima en plena vía pública, propinándole varias heridas de gravedad. Luego del ataque, el hombre huyó por una de las cuadras del sector.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye. Según la Policía, esta persona registra anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

