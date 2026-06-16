Capturan en Medellín a presunto falso médico buscado por la muerte de un niño en Barrancabermeja

La Policía Nacional capturó en Medellín a alias 'Yosef', un hombre señalado de ejercer presuntamente como médico pediatra sin contar con las acreditaciones profesionales requeridas y quien es investigado por su posible responsabilidad en la muerte de un niño de tres años en Barrancabermeja.

La detención se realizó en el barrio Caribe de la capital antioqueña mediante una orden judicial por el delito de homicidio, como resultado de una investigación adelantada por las autoridades para esclarecer los hechos que rodearon el fallecimiento del menor.

De acuerdo con la Policía, el capturado habría suplantado la profesión de médico especialista en pediatría para atender pacientes menores de edad en diferentes instituciones de salud de Barrancabermeja.

Dentro del proceso investigativo se estableció su presunta participación en la valoración médica y formulación de medicamentos a un niño de tres años, quien posteriormente perdió la vida. A partir de este caso, las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios, evidencia física y testimonios que permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.



La captura se produjo tras varios meses de seguimiento y labores de investigación que condujeron a su localización en Medellín, donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los hechos que se le atribuyen.

El teniente coronel Ángel Giovanni Vivas Casas, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena Medio, aseguró que este resultado representa un avance importante en el esclarecimiento de un caso que causó consternación en Barrancabermeja.

"Seguiremos trabajando para que quienes atenten contra la vida y la salud de nuestros niños respondan ante la justicia", manifestó el oficial.

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Las autoridades continúan verificando el alcance de las actividades que habría desarrollado el capturado en diferentes centros asistenciales y si existirían otros casos relacionados con el presunto ejercicio ilegal de la medicina en la región.