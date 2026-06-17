Capturado hombre con explosivos que serían usados en atentados: Policía de Barrancabermeja

En medio de operativos de control adelantados en Barrancabermeja, la Policía capturó a alias 'Esneider', un hombre de 24 años quien sería integrante de la estructura delincuencial 'Los de La M'. Durante el procedimiento fueron encontrados explosivos y otros elementos que, según las investigaciones preliminares, podrían ser utilizados para atentados.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Departamento de Policía Magdalena en el asentamiento humano Centenario, ubicado en la comuna 7 de Barrancabermeja.

Alias 'Esneider', deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Autoridades de Barrancabermeja evitaron posibles atentados en esa zona de Santander tras la captura de alias 'Esneyder', quien tenía en su poder explosivos. "Hace parte de la peligrosa banda 'Los de la M',", dijo el coronel Ángel Giovanni Vivas de la @PoliciaDEMAM #VocesySonidos pic.twitter.com/wZGtzRHmZv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 16, 2026

Durante el operativo fueron incautados cuatro artefactos explosivos improvisados, un recipiente con pólvora negra granulada, una caja con 78 detonadores y ocho metros de mecha de seguridad, elementos que, según la Policía, podrían ser utilizados para la ejecución de acciones terroristas.



“Gracias a estas acciones hemos logrado anticiparnos al delito, neutralizar riesgos y prever hechos de alto impacto, protegiendo tanto a la comunidad como a la fuerza pública. Con este resultado se logra prevenir posibles acciones terroristas contra la comunidad y la fuerza pública, afectando de manera directa las capacidades de esa estructura criminal”, indicó el coronel Ángel Giovanni Vivas, comandante encargado de la Policía del Magdalena Medio

Las investigaciones preliminares señalan que alias 'Esneider' registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio en los años 2021 y 2023, así como por tráfico de estupefacientes en 2021.