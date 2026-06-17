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Capturado hombre con explosivos que serían usados en atentados: Policía de Barrancabermeja

Alias 'Esneider' fue detenido por la Policía en la comuna 7 de Barrancabermeja con cuatro artefactos explosivos improvisados.

Capturado con explosivos en Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Capturado con explosivos en Barrancabermeja //Foto: Policía del Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

En medio de operativos de control adelantados en Barrancabermeja, la Policía capturó a alias 'Esneider', un hombre de 24 años quien sería integrante de la estructura delincuencial 'Los de La M'. Durante el procedimiento fueron encontrados explosivos y otros elementos que, según las investigaciones preliminares, podrían ser utilizados para atentados.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Departamento de Policía Magdalena en el asentamiento humano Centenario, ubicado en la comuna 7 de Barrancabermeja.

Alias 'Esneider', deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Durante el operativo fueron incautados cuatro artefactos explosivos improvisados, un recipiente con pólvora negra granulada, una caja con 78 detonadores y ocho metros de mecha de seguridad, elementos que, según la Policía, podrían ser utilizados para la ejecución de acciones terroristas.

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“Gracias a estas acciones hemos logrado anticiparnos al delito, neutralizar riesgos y prever hechos de alto impacto, protegiendo tanto a la comunidad como a la fuerza pública. Con este resultado se logra prevenir posibles acciones terroristas contra la comunidad y la fuerza pública, afectando de manera directa las capacidades de esa estructura criminal”, indicó el coronel Ángel Giovanni Vivas, comandante encargado de la Policía del Magdalena Medio

Las investigaciones preliminares señalan que alias 'Esneider' registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio en los años 2021 y 2023, así como por tráfico de estupefacientes en 2021.

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