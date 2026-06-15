Violento fin de semana en Barrancabermeja: cuatro muertos y tres heridos en menos de 24 horas

Barrancabermeja vivió una de las jornadas más violentas de los últimos meses. En menos de 24 horas, cuatro personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en diferentes hechos registrados en varios sectores del distrito petrolero, según reportaron las autoridades.

Uno de los casos que más conmoción generó fue el asesinato de Iván Gómez Bernal, de 40 años, conocido como alias 'La Mocha'. El crimen ocurrió en un establecimiento comercial ubicado frente a la cancha de tierra del barrio El Campín.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas cuando un hombre llegó caminando hasta la mesa donde estaba sentado y le disparó a sangre fría en repetidas ocasiones.

Gómez Bernal murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el agresor huyó segundos después del ataque. El homicidio ocurrió ante la presencia de varios clientes del establecimiento.



Otro de los hechos se registró en la vía Yuma, en el tramo que comunica el barrio Boston con la salida hacia Bucaramanga, a la altura de la báscula. Allí fue asesinado a disparos Jaider Samir Murillo Albiades, de 17 años y residente del barrio Pablo Acuña.

Según las primeras versiones, el adolescente recibió dos impactos de arma de fuego y falleció en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de este crimen y dar con el paradero de los responsables.

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La violencia también golpeó al corregimiento El Centro, en el sector de Las Marías, sobre la vía Yuma, una presunta riña ocurrida en medio de un juego de tejo dejó una persona muerta y dos más heridas.

Cuatro hombres asesinados y tres más heridos dejan hechos de violencia en Barrancabermeja. Los ataques sicariales y riñas se presentaron en las últimas 24 horas, reportaron las autoridades. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 17 años #VocesySonidos pic.twitter.com/ga95SnQm3d — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 15, 2026

Información preliminar señala que varias personas se habrían enfrentado utilizando armas cortopunzantes, como resultado del altercado, un hombre perdió la vida y dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales de Barrancabermeja para recibir atención médica.

De manera extraoficial, la víctima fatal sería un ciudadano extranjero identificado como Richard, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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A estos casos se suma un cuarto homicidio ocurrido en las últimas horas en la vía que comunica el sector de la Virgen del barrio Boston con el antiguo basurero. Allí, un hombre fue atacado con arma de fuego y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Nacional y los organismos judiciales mantienen operativos y labores de inteligencia para identificar a los responsables de los distintos hechos violentos registrados durante el fin de semana.

La seguidilla de homicidios vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Barrancabermeja, donde la comunidad ha expresado preocupación por el aumento de hechos violentos registrados y pide mayores acciones para contener la criminalidad en el distrito.