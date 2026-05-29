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Contratista de EPM fue víctima de ciberataque: extrajeron datos personales no sensibles

La compañía de servicios públicos confirmó que su infraestructura tecnológica no se ha visto comprometida ni vulnerada.

EDIFICIO EPM - EPM.jpg
Cortesía: EPM
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

Empresas Públicas de Medellín informó sobre el ciberataque del que fue víctima una de sus empresas contratistas dedicada al desarrollo de software y soluciones tecnológicas enfocadas principalmente en la gestión de cobranzas.

Según un comunicado del contratista, ciberdelincuentes internacionales accedieron sin autorización a un servicio complementario de informes especializados tanto de la compañía de servicios públicos paisa como de la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Aunque se precisó que los sistemas informáticos propios de las empresas no sufrieron vulneraciones, los delincuentes han divulgado parte de la información extraída que corresponde a “datos personales no sensibles”.

Sobre el incidente EPM aseguró que una vez conocido “activó sus protocolos internos de seguimiento, validación y gestión del riesgo, manteniendo coordinación y acompañamiento permanente con el contratista para verificar el impacto potencial de este hecho”.

“EPM reitera su compromiso con la protección de la información, la gestión responsable de los riesgos de ciberseguridad y el fortalecimiento continuo de sus capacidades y controles de seguridad digital”, se lee en la comunicación de la empresa que informará oportunamente sobre cualquier novedad al respecto.

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