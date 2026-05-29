Contratista de EPM fue víctima de ciberataque: extrajeron datos personales no sensibles

Empresas Públicas de Medellín informó sobre el ciberataque del que fue víctima una de sus empresas contratistas dedicada al desarrollo de software y soluciones tecnológicas enfocadas principalmente en la gestión de cobranzas.

Según un comunicado del contratista, ciberdelincuentes internacionales accedieron sin autorización a un servicio complementario de informes especializados tanto de la compañía de servicios públicos paisa como de la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Aunque se precisó que los sistemas informáticos propios de las empresas no sufrieron vulneraciones, los delincuentes han divulgado parte de la información extraída que corresponde a “datos personales no sensibles”.

Empresa contratista de EPM confirmó que fue víctima de un ciberataque donde una organización criminal internacional accedió a informes especializados. La compañía aseguró que parte de la información divulgada por los hackers han sido datos personales no sensibles. #VocesySonidos pic.twitter.com/SpcJnRV8tU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 29, 2026

Sobre el incidente EPM aseguró que una vez conocido “activó sus protocolos internos de seguimiento, validación y gestión del riesgo, manteniendo coordinación y acompañamiento permanente con el contratista para verificar el impacto potencial de este hecho”.



“EPM reitera su compromiso con la protección de la información, la gestión responsable de los riesgos de ciberseguridad y el fortalecimiento continuo de sus capacidades y controles de seguridad digital”, se lee en la comunicación de la empresa que informará oportunamente sobre cualquier novedad al respecto.