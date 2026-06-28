Pacto Histórico celebra encuentro entre Petro y Cepeda; hacen llamado a la unidad

El Pacto Histórico publicó un comunicado en el que destacó el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, al considerar que envía un mensaje de unidad, confianza y compromiso para el país.

En el documento, la Dirección Nacional de la colectividad señaló que la reunión reafirma la fortaleza del proyecto político y la decisión de continuar trabajando junto a la ciudadanía. Además, reconoció a Petro y Cepeda como dos de los principales líderes del proceso político, resaltando su trayectoria en la defensa de la justicia social, la paz, la democracia, los derechos humanos y las libertades.

El movimiento aseguró que uno de sus principales objetivos será consolidar una oposición social y política democrática, así como fortalecer la alternativa de poder que representan el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. También afirmó que continuará impulsando la defensa de las reformas sociales, la soberanía nacional y el Estado Social de Derecho.

Como parte de esta nueva etapa, el Pacto Histórico anunció que avanzará en la preparación de sus candidaturas y en la organización de la campaña para las próximas elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales.



En el comunicado, la colectividad reconoció que el momento político genera sentimientos encontrados entre sus seguidores, pero hizo un llamado a fortalecer la organización, la unidad y la movilización ciudadana.

Finalmente, invitó a sus militantes y simpatizantes a participar en encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del movimiento, impulsar el Frente Amplio por la Vida y preparar las próximas tareas políticas y electorales.

Comunicado del Pacto Histórico Pacto Histórico