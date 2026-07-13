Equipo de De La Espriella se reúne con el Grupo Banco Mundial para definir la hoja de ruta económica

A menos de un mes de que se posesione el nuevo Gobierno, el equipo económico del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión de alto nivel con las directivas del Grupo Banco Mundial, en Washington, Estados Unidos, con el propósito de definir una agenda de trabajo conjunta para el periodo 2026-2030.

En el encuentro participaron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, así como los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quienes presentaron las prioridades económicas de la administración que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con el comunicado del equipo del Gobierno entrante, durante la reunión, representantes del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron las alternativas de cooperación técnica y financiera disponibles para respaldar distintos proyectos en Colombia.

La agenda incluyó la discusión de un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de mecanismos de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo.



Esta jornada también contempla la definición de acuerdos concretos, los próximos pasos de la cooperación entre las partes y una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, para fortalecer la relación institucional.

El Gobierno electo señaló que este acercamiento busca avanzar en la construcción de una hoja de ruta económica antes de la posesión presidencial y fortalecer las alianzas internacionales que acompañarán la implementación de sus políticas económicas durante los próximos cuatro años.